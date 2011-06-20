На проспекте Культуры петербуржцы заметили двух гуляющих лосей

На проспекте Культуры, недалеко от торгово-развлекательного центра "Парк Хаус", петербуржцы заметили двух лосей. Сообщение на пульт дежурного поступило в 20 часов. Об этом 13 августа Piter.tv сообщает источник в экстренных службах.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, животные были в панике. Однако, по словам петербуржцев, лоси живы и здоровы. Ведь они могли пострадать на кольцевой автодороге, расположенной неподалеку от ТРЦ.
Ранее двое лосят заблудились в Мурино.
Фото: pixabay
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