На проспекте Культуры петербуржцы заметили двух гуляющих лосей

Животные живы и здоровы.

На проспекте Культуры, недалеко от торгово-развлекательного центра "Парк Хаус", петербуржцы заметили двух лосей. Сообщение на пульт дежурного поступило в 20 часов. Об этом 13 августа Piter.tv сообщает источник в экстренных службах.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, животные были в панике. Однако, по словам петербуржцев, лоси живы и здоровы. Ведь они могли пострадать на кольцевой автодороге, расположенной неподалеку от ТРЦ.

Ранее двое лосят заблудились в Мурино.

Фото: pixabay