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Видео: двое лосят заблудились в Мурино

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Животные бегали вдоль дороги, а потом решили прогуляться по полю.

Мужчина стал свидетелем прогулки двух лосят в Мурино. Он заснял животных на видео.

По словам свидетеля, кадры были сделаны в 6 часов утра, тогда оживленного движения еще не было. Лоси бегали не среди жилых домов, а на дороге за пределами новостроек. Видно, что они еще молодые. Мужчина призвал автомобилистов быть осторожнее. Неравнодушный гражданин позвонил по телефону экстренных служб "112".

Ранее Piter.TV показал, как кабан бегал у жилых домов в Приморском районе. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Колобов 

Теги: дикие животные, лоси
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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