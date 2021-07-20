Видео: двое лосят заблудились в Мурино

Животные бегали вдоль дороги, а потом решили прогуляться по полю.

Мужчина стал свидетелем прогулки двух лосят в Мурино. Он заснял животных на видео.

По словам свидетеля, кадры были сделаны в 6 часов утра, тогда оживленного движения еще не было. Лоси бегали не среди жилых домов, а на дороге за пределами новостроек. Видно, что они еще молодые. Мужчина призвал автомобилистов быть осторожнее. Неравнодушный гражданин позвонил по телефону экстренных служб "112".

Ранее Piter.TV показал, как кабан бегал у жилых домов в Приморском районе.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Колобов