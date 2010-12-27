Граффитисты с проспекта Культуры наносят увечья вагоновожатым

За последние две недели двух сотрудников "Горэлектротранса" доставили в больницу.

От рук граффитистов уже не первый раз страдают водители трамваев. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Несанкционированное граффити и действия злоумышленников угрожают не только имуществу города, но и здоровью работников транспортного предприятия. За последние две недели произошло сразу два инцидента, связанные с нападением на водителей трамваев на конечной станции "Проспект Культуры". СПб ГУП "Горэлектротранс"

В понедельник, 20 августа, молодой водитель, проработавший всего 3 месяца попал в больницу после инцидента на конечной станции "Проспект Культуры". Четверо молодых людей раскрашивали борт 20-го трамвая, когда их попытался остановить водитель. В итоге они группой напали на молодого человека и избили. За неделю до этого, 14 августа, водителю со стажем 8 лет вандалы-граффитисты распылили в глаза слезоточивый газ. Вагоноважатый был госпитализирован.

Горэлектротранс призывает горожан сообщать о подобных нарушениях в правоохранительные органы и не пытаться пресечь действия далеко не безобидных граффитистов самостоятельно.

Музейный маршрут ретротрамвая изменится 24-25 августа.

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