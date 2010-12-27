Музейный маршрут ретротрамвая изменится 24-25 августа

Это связано с ремонтными работами на Садовой улице.

В связи с производством дорожных работ на Садовой улице в пятницу (24 августа) и субботу (25 августа) изменится маршрут ретротрамвая. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

От музея ГЭТ трамвай будет отправляться в прежнее время: в 11:00 и в 14:00.

В пятницу и субботу ретротрамвай проследует по трассе: Музей городского электрического транспорта, Средний пр. В.О., 77 – Тучков мост – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – Большой Сампсониевский мост – Боткинская ул. – Литейный мост – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Звенигородская ул. – Загородный пр. – 1-я Красноармейская ул. – Троицкий пр. – Лермонтовский пр. – пл. Тургенева (и обратно).

Ранее сообщалось, что маршруты трех трамваев на Садовой временно изменятся.

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