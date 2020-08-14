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На проспекте Космонавтов задержали троих дебоширов
Сегодня, 22:31
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smirenny

На проспекте Космонавтов задержали троих дебоширов

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Драка в Московском районе закончилась стрельбой.

Вечером в понедельник, 12 апреля, на проспекте Космонавтов у дома 29/3 произошла драка между тремя пьяными мужчинами. Один из них решил выстрелить из травматического пистолета, после чего все участники скрылись в подъезде соседнего дома. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Стрелявшего удалось задержать: им оказался 61-летний местный житель. Проведя обыск, были найдены  травматический пистолет, три газовых пистолета и несколько охотничьих ружей. По факту произошедшего проводится проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решился. 

Ранее мы писали, что пожар на "Невской мануфактуре" удалось локализовать.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, задержание, стрельба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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