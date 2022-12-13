На проспекте Космонавтов ночью полыхали три автомобиля

Огонь уничтожил иномарку Lexus.

Сегодня ночью, 25 февраля, в Московском районе произошел пожар. На проспекте Космонавтов около дома 6, корпус 6, огонь охватил сразу три машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:44. Тушить пламя прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали горение за 17 минут.

В автомобиле марки Lexus выгорели моторный отсек и салон, у припаркованного рядом автомобиля марки Peugeot обгорели заднее крыло и две двери, а у автомобиля марки Lada обгорели зеркало и фара. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

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Фото: Piter.tv