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На проспекте Космонавтов ночью полыхали три автомобиля
Сегодня, 9:05
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На проспекте Космонавтов ночью полыхали три автомобиля

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Огонь уничтожил иномарку Lexus.

Сегодня ночью, 25 февраля, в Московском районе произошел пожар. На проспекте Космонавтов около дома 6, корпус 6, огонь охватил сразу три машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:44. Тушить пламя прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали горение за 17 минут. 

В автомобиле марки Lexus выгорели моторный отсек и салон, у припаркованного рядом автомобиля марки Peugeot обгорели заднее крыло и две двери, а у автомобиля марки Lada обгорели зеркало и фара. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: мужчина, стрелявший в омоновца, признался, что хотел повредить машину силовиков.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, горели три машины, мчс, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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