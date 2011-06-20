Видео: на проспекте Косыгина потушили синий автомобиль Renault

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 27 ноября, Красногвардейском районе сгорел синий автомобиль Renault. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:46. На проспекте Косыгина у дома 13 загорелась легковушка. По данным МЧС, в 16:10 огонь был ликвидирован. С ним боролись 5 пожарных и одна спецмашина.

На кадрах видео можно наблюдать, как полыхает моторный отсек у машины. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания неизвестна.

Ранее петербуржца с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на Лиговском проспекте.

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