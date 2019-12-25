На проспекте Косыгина ограничили проезд до начала июня

На участке будут восстанавливать дорожное покрытие.

С 18 мая и до начала июня на проспекте Косыгина ограничат дорожное движение. Как сообщили в пресс-службе городского "Водоканала", восстанавливать асфальт будут на 500 метрах от проспекта Наставников в сторону Белорусской улицы.

Известно, что предприятие постаралось переделать расписание в угоду автомобилистам и распланировать дорожные работы на срок до июня – ранее предполагалось закончить их до августа. Ремонт приостановит движение машин по крайней левой полосе проезжей части в оба направления.

Благоустройство участка – последняя стадия проекта по реконструкции канализационной сети. Основные работы здесь закончились еще в конце февраля.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтируют дороги еще на трех улицах.

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