В Петербурге отремонтируют дороги еще на трех улицах

Работы пройдут Красносельском, Адмиралтейском и Выборгском районах города.

В трех районах Петербурга отремонтируют еще три улицы. Как сообщили в пресс-службе Смольного, подрядчики вышли на работы на улицу Ивана Фомина, улицу Пограничника Гарькавого и на участок набережной Обводного канала.

Отмечается, что за ремонт улицы Ивана Фомина возьмется АО "Трест", обновить предстоит более километра дороги. Стоимость работ составит почти 24 миллиона рублей. Следующую улицу отремонтирует ЗАО "АБЗ-Дорстрой", где работы проведут на 2,3 км дороги вместе с проезжей частью и тротуарами. Здесь на ремонт потратят более 121 миллиона рублей. Участок набережной обслужит ООО "СК "Орион плюс" за 155 с небольшим миллиона рублей. Отремонтирована будет нечетная сторона набережной от Подъездного переулка до улицы Циолковского или более трех километров дороги.

Также мы сообщали, что транспортное движение по Парашютной улице ограничат до конца августа.

Фото: Piter.TV