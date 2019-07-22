Видео: на проспекте Королева тушили ирландский паб

Пожарная служба справилась с огнем за 40 минут.

В Приморском районе Петербурга вечером 21 июля спасатели тушили ирландский паб O"Briens. О возгорании сообщили жители близлежащих домов. Они отметили, что здание по проспекту Королева оказалось сильно задымлено.

На место событий оперативно добрались спецслужбы: несколько бригад ГУ МЧС, полиция и кареты скорой помощи. По данным пожарных, вызов по указанному адресу поступил после 20 часов вечера. Ликвидировать проблему сотрудникам экстренного ведомства удалось спустя 40 минут. В общей сложности пострадала территория с площадью в 15 квадратных метров. Человеческих жертв нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что у жителя Колпино нашли нелегальное оружие и патроны.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб