У жителя Колпино нашли нелегальное оружие и патроны

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время обыска у одного из жителей Колпино, полицейские нашли и изъяли пистолет и 70 патронов к нему. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Официальный осмотр проводился в рамках уголовного дела, возбужденного 19 июля 2019 года по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

В связи с находкой было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия, боеприпасов". Сейчас 47-летний безработный мужчина, хранивший в доме нелегальное оружие, находится под подпиской о невыезде.

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