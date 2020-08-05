На проспекте Королева столкнулись три машины

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером в среду, 5 августа, мобильный корреспондент поделился кадрами с места аварии на проспекте Королева.

Уточняется, что столкнулись три автомобиля: "Киа", "Шкода" и "Шевроле". Пока неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло и есть ли пострадавшие. В соцсетях очевидцы уточнили, что один из участников ДТП ехал на "красный", из-за чего и случилась авария. Однако достоверной информации не поступало.

Ранее мы писали, что появилось видео момента аварии у моста Александра Невского.

Видео: Piter.TV