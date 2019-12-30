На проспекте Королева фургон врезался в "ГАЗель"

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Авария с участием двух автомобилей произошла во вторник, 7 января, на проспекте Королева. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте". Водитель фургона двигался в сторону Юбилейного квартала. По словам автора фотографий, дорога в момент столкновения пустовала.

В комментариях газель назвали "капканом на спящих водителей" и стали спорить о том, как правильно назывались такие машины в СССР.

Ранее мы сообщали, что на Шлиссельбургском проспекте пешеход попал под колеса автомобиля.

Фото: vk.com/spb_today