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На проспекте Королева фургон врезался в "ГАЗель"
Сегодня, 16:24
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Arinablinova

На проспекте Королева фургон врезался в "ГАЗель"

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Авария с участием двух автомобилей произошла во вторник, 7 января, на проспекте Королева. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте". Водитель фургона двигался в сторону Юбилейного квартала. По словам автора фотографий, дорога в момент столкновения пустовала. 

В комментариях газель назвали "капканом на спящих водителей" и стали спорить о том, как правильно назывались такие машины в СССР.

Ранее мы сообщали, что на Шлиссельбургском проспекте пешеход попал под колеса автомобиля.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: аварийка, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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