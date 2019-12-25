На проспекте КИМа оцепили автобусную остановку

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

В воскресный день 5 июля на Васильевском острове жителям дома №4 на проспекте КИМа компанию по работе составили сотрудники правоохранительных органов. В соцсетях появилась информация о том, что сотрудники ОМОН оцепили остановку общественного транспорта в Василеостровском районе Петербурга и проверяют бесхозный предмет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге неизвестный избил мужчину на лестничной площадке. Потерпевший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте