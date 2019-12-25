В Петербурге неизвестный избил мужчину на лестничной площадке

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 июля в полицию поступило известие о госпитализации мужчины из д. 14 по пр. Наставников. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что скорую вызвал хозяин квартиры, в которой снимал комнату потерпевший.
Известно, что на него напал неизвестный на лестничной площадке и избил. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали злоумышленника, который избил знакомого железным прутом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все