В Петербурге неизвестный избил мужчину на лестничной площадке

Потерпевший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 июля в полицию поступило известие о госпитализации мужчины из д. 14 по пр. Наставников. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что скорую вызвал хозяин квартиры, в которой снимал комнату потерпевший.

Известно, что на него напал неизвестный на лестничной площадке и избил. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали злоумышленника, который избил знакомого железным прутом.

Фото: Piter.tv