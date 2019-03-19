В Петербурге задержали злоумышленника, который избил знакомого металлическим прутом

Инцидент произошел в ходе внезапного конфликта.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции задержали злоумышленника, который избил знакомого. Ещё 26 июня в полицию поступило известие о том, что от д. 46 по Загородному проспекту госпитализирован мужчина в тяжёлом состоянии.

3 июля оперативники у д. 16 по ул. Двинской задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый молодой человек 1998 года рождения,. Установлено, что 26 июня в сквере на Загородном проспекте он избил потерпевшего металлическим прутом в ходе возникшего конфликта. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы сообщили, что неизвестный избил собачника на Индустриальном проспекте.

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