На проспекте Испытателей в автобусе заметили дым

Сегодня, 2 апреля, на проспекте Испытателей у дома № 28 задымился автобус. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Очевидцы сделали фотографии с места случившегося. Судя по изображению, лазурный автобус задымился около остановки. Причина пожара уточняется.
Свидетель происшествия рассказал, что водитель транспортного средства оперативно отреагировал и справился с возгоранием.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее на Piter.tv: петербургские полицейские разыскивают американца по подозрению в совращении восьмиклассницы в автобусе.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все