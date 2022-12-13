На проспекте Испытателей в автобусе заметили дым

Водитель быстро потушил возгорание.

Сегодня, 2 апреля, на проспекте Испытателей у дома № 28 задымился автобус. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы сделали фотографии с места случившегося. Судя по изображению, лазурный автобус задымился около остановки. Причина пожара уточняется.

Свидетель происшествия рассказал, что водитель транспортного средства оперативно отреагировал и справился с возгоранием.

Информация о пострадавших не поступала.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург