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На проспекте Испытателей в автобусе заметили дым
Сегодня, 15:36
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На проспекте Испытателей в автобусе заметили дым

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Водитель быстро потушил возгорание.

Сегодня, 2 апреля, на проспекте Испытателей у дома № 28 задымился автобус. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы сделали фотографии с места случившегося. Судя по изображению, лазурный автобус задымился около остановки. Причина пожара уточняется. 

Свидетель происшествия рассказал, что водитель транспортного средства оперативно отреагировал и  справился с возгоранием.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Piter.tv: петербургские полицейские разыскивают американца по подозрению в совращении восьмиклассницы в автобусе.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: загорелся лазурный автобус, задымление, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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