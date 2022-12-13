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Петербургские полицейские разыскивают американца по подозрению в совращении восьмиклассницы в автобусе
Сегодня, 15:21
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Петербургские полицейские разыскивают американца по подозрению в совращении восьмиклассницы в автобусе

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Мужчина показал ребенку половой орган.

В Петербурге разыскивают американца, который подозревается в совращении восьмиклассницы в автобусе. Девочка рассказала, что иностранец показал ей свой половой орган. Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

15-летняя школьница сидела в автобусе напротив мужчины из Нью-Йорка. Других пассажиров в салоне не было. На перекрёстке Прибрежной и Шлиссельбургского проспекта, по словам девочки, американец решил её "удивить" и продемонстрировал свое достоинство. После этого он покинул автобус на ближайшей остановке.

Девочка незаметно сфотографировала злоумышленника. Пострадавшая обратилась в полицию, предоставив сотрудникам МВД фотографии хулигана. Полицейские установили личность мужчины. На него завели уголовное дело по статье "Развратные действия". Выяснилось, что иностранца зовут Андерсон Дональд. 

Ранее на Piter.tv: эксперт назвал проект с яблонями на Невском проспекте пустой затеей.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: американец показал девочке половой орган, полиция, приставал в автобусе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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