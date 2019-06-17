На проспекте Испытателей грабитель ворвался в офис Петроэлектросбыта

Около шести вечера в четверг, 25 марта, на проспекте Испытателей, 19к2, произошло разбойное нападение, сообщил источник в правоохранительных органах.
Неизвестный мужчина ворвался в салон Петроэлектросбыта, выстрелил в кассира, похитил деньги и сбежал. Кассир не пострадала и даже отказалась от вызова бригады "скорой". Сколько денег удалось украсть грабителю, неизвестно.
Нападение попало на камеры видеонаблюдения, кадры оказались в распоряжении редакции.
Ранее мы писали, что неизвестный передумал грабить аптеку в Приморском районе после крика продавца.
Видео: Piter.TV
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