На проспекте Испытателей грабитель ворвался в офис Петроэлектросбыта

Неизвестный выстрелил в кассира, но обошлось без жертв.

Около шести вечера в четверг, 25 марта, на проспекте Испытателей, 19к2, произошло разбойное нападение, сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина ворвался в салон Петроэлектросбыта, выстрелил в кассира, похитил деньги и сбежал. Кассир не пострадала и даже отказалась от вызова бригады "скорой". Сколько денег удалось украсть грабителю, неизвестно.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения, кадры оказались в распоряжении редакции.

Ранее мы писали, что неизвестный передумал грабить аптеку в Приморском районе после крика продавца.

Видео: Piter.TV