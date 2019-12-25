На проспекте Испытателей горел склад масел

Площадь здания 10 на 15 метров горела полностью.

Вечером в четверг, 15 октября, на проспекте Испытателей, дом 1, горело одноэтажное здание СТО. Внутри находился склад масел и емкость с соляркой.

Площадь здания 10 на 15 метров горела полностью около семи часов вечера. Специалисты сообщили, что у дверей было разлито масло. Сотрудники пожарной службы сообщили, что через полчаса горение начало распространяться. К месту прибыли спасатели с пеной. В 19:37 возгорание удалось локализовать. Причины пожара не сообщаются.

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Фото: vk.com/spb_today