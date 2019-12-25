На проспекте Художников красная иномарка влетела в дорожное ограждение

За рулем, судя по кадрам, находился мужчина.

Иномарка оказалась в дорожном ограждении на углу проспекта Художников и Поэтического бульвара. Об этом около 16 часов 11-го октября сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор фотографии утверждает, что к инциденту привел "чей-то неудачный поворот", чей именно ― не сообщается. При этом на месте ДТП был замечен только один легковой автомобиль. Он врезался в забор сразу за пешеходным переходом.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб. В машине также находились пассажиры, их госпитализировали.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK