На проспекте Художников красная иномарка влетела в дорожное ограждение

Иномарка оказалась в дорожном ограждении на углу проспекта Художников и Поэтического бульвара. Об этом около 16 часов 11-го октября сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Автор фотографии утверждает, что к инциденту привел "чей-то неудачный поворот", чей именно ― не сообщается. При этом на месте ДТП был замечен только один легковой автомобиль. Он врезался в забор сразу за пешеходным переходом.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб. В машине также находились пассажиры, их госпитализировали.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все