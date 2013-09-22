17-летний подросток пытался сбежать из дома, сделав веревку из простыней.

На проспекте Героев девушка сорвалась с высоты четвертого этажа многоэтажного дома. Как стало известно Piter.tv, прошлой ночью жители дома №26 вызвали полицию и скорую после того, как обнаружили человека, который упал с высоты. Девушка возраста 17 лет в тяжелом состоянии с множественными травмами была отправлена в детскую городскую больницу имени Раухфуса.

Позже стало известно, что у пострадавшей случился конфликт с опекуншей, вместе с которой она проживает. После того, как девушка вернулась поздно домой, ей запретили выходить из дома в ближайшие сутки. Молодая девушка на это не согласилась, сделала веревку из простыней. Попытка спуститься по ним спуститься из окна 6-го этажа не увенчалась успехом: через два этажа она упала.

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии с травмами и переломами.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет неизвестного, напавшего на 12-летнюю девочку в Петербурге.

Фото: Piter.tv