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На проспекте Гагарина "Матиз" сбил 13-летнего мальчика
Сегодня, 11:35
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На проспекте Гагарина "Матиз" сбил 13-летнего мальчика

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13-летний петербуржец попал в больницу.

Накануне, 2 сентября, на проспекте Гагарина 58-летний автомобилист сбил школьника. Ребенок переходил через дорогу на разрешающий сигнал светофора в момент ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Подростку понадобилась помощь медиков. 13-летний петербуржец попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

За рулем легковушки "Дэу Матиз" находился мигрант. На данный момент проводится проверка. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Арсенальной набережной перевернулась иномарка.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дпс, машина сбила ребенка, пострадал мальчик, проспект гагарина, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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