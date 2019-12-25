На проспекте Гагарина "Матиз" сбил 13-летнего мальчика

13-летний петербуржец попал в больницу.

Накануне, 2 сентября, на проспекте Гагарина 58-летний автомобилист сбил школьника. Ребенок переходил через дорогу на разрешающий сигнал светофора в момент ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подростку понадобилась помощь медиков. 13-летний петербуржец попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

За рулем легковушки "Дэу Матиз" находился мигрант. На данный момент проводится проверка. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv