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Драка двух водителей на Энтузиастов попала на видео

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Один из участников конфликта не может твердо стоять на ногах.

Днем 20 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошел дорожный конфликт. У дома №40 на проспекте Энтузиастов подрались два водителя. Очевидцы прислали в редакцию Piter.TV видео с места происшествия.

На записи видно, как мужчина в серой куртке нападает на другого – в синей. Один из участников драки получает кулаком по лицу и падает на капот машины. Нападающего это не останавливает. Он подходит к оппоненту и зажимает его в удушающем приеме. Драку останавливает третий автомобилист. Он разнимает участников потасовки и пытается успокоить их.

Причина конфликта неизвестна. По предварительным данным, всему виной может быть авария. Автор видео предполагает, что нападающий мужчина в серой куртке пьян. На записи можно заметить, что он не может твердо стоять на ногах.

Ранее мы писали, что протаранившая машину ДПС автоледи отказалась от освидетельствования.

 Видео: Piter.TV

Теги: авария, дорожный конфликт, драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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