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На проспекте Энтузиастов голый петербуржец приставал к автомобилям

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Прогулка состоялась вечером 29 июля.

На проспекте Энтузиастов голый петербуржец кричал и приставал к автомобилям. Об этом сообщает портал "Мегаполис"

Сначала мужчина подошел к одной машине, из которой вышел пассажир. Он начал уводить Адама с проезжей части. Тот в свою очередь решил пристать к другому автомобилю. После он вовсе зацепился за машину, вместе с которой поехал. Однако далеко мужчина не уехал.

Позже приехали сотрудники ДПС и скорой помощи. Мужчину пытались успокоить, но безуспешно. После чего его пристегнули наручниками к ограждению, замотали голову и начали оказывать помощь.

Ранее мы писали, что на улице Партизана Германа голый петербуржец отшлёпал припаркованные машины.

Видео: Мегаполис

Теги: автомобили, голый петербуржец, проспект энтузиастов
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Erlanopu2004
Сегодня 20:44

Новость хорошая все понятно каждый раз что то происходит и мы понимаем что происходит в мире Спасибо за новость 

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