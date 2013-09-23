На проспекте Энтузиастов голый петербуржец приставал к автомобилям

Прогулка состоялась вечером 29 июля.

На проспекте Энтузиастов голый петербуржец кричал и приставал к автомобилям. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

Сначала мужчина подошел к одной машине, из которой вышел пассажир. Он начал уводить Адама с проезжей части. Тот в свою очередь решил пристать к другому автомобилю. После он вовсе зацепился за машину, вместе с которой поехал. Однако далеко мужчина не уехал.

Позже приехали сотрудники ДПС и скорой помощи. Мужчину пытались успокоить, но безуспешно. После чего его пристегнули наручниками к ограждению, замотали голову и начали оказывать помощь.

Ранее мы писали, что на улице Партизана Германа голый петербуржец отшлёпал припаркованные машины.

Видео: Мегаполис