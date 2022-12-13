На проспекте Энгельса встали трамваи из-за ДТП

Сегодня утром, 11 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. В результате случившегося остановились трамваи, машины заблокировали для общественного транспорта проезд.
Авария с участием Hyundai Solaris и Renault Logan произошла у дома № 30 на проспекте Энгельса. Информация о пострадавших уточняется. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
По направлению в центр города. Собирается пробка из трамваев.
Очевидец
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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