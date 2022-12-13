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На проспекте Энгельса встали трамваи из-за ДТП
Сегодня, 15:30
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На проспекте Энгельса встали трамваи из-за ДТП

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Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня утром, 11 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. В результате случившегося остановились трамваи, машины заблокировали для общественного транспорта проезд. 

Авария с участием Hyundai Solaris и Renault Logan произошла у дома № 30 на проспекте Энгельса. Информация о пострадавших уточняется. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По направлению в центр города. Собирается пробка из трамваев.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: в Купчино автобус врезался в киоск.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: встали трамваи, затор из-за дтп, пассажиры, проспект энгельса, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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