На проспекте Энгельса в аварии пострадал 60-летний мужчина

Авария произошла около шести утра на пересечении проспекта Энгельса и 6-го Верхнего переулка.

В Выборгском районе Петербурга утром 20 февраля произошло ДТП, в котором пострадал 60-летний водитель. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около шести утра на пересечении проспекта Энгельса и 6-го Верхнего переулка. На участке столкнулись "Фольксваген" и "Киа Рио".

По факту случившегося проводится проверка, 60-летний водитель получил травмы средней степени тяжести.

В Красном селе легковушка перевернулась на крышу во время обгона автобуса.

Фото:ВК/ ДТП и ЧП (Дмитрий Веретин)