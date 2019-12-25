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В Красном селе легковушка перевернулась на крышу во время обгона автобуса
Сегодня, 8:50
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Alena_Zinovieva

В Красном селе легковушка перевернулась на крышу во время обгона автобуса

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В результате ДТП у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

В ночь на 20 февраля в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария. При съезде с моста на проспект Ленина в Красном селе перевернулась легковушка. В сети появились фото с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель автомобиля решил справа обогнать рейсовый автобус. Врезавшись в дорожное ограждение, авто перевернулось на крышу и оказалось впереди автобуса, который не успел затормозить.

В результате ДТП водитель легковушки не пострадал и смог самостоятельно выбраться из машины. У автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

Ранее мы писали, что мужчина попал под колеса автобуса на КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, красное село, обгон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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