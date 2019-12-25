В Красном селе легковушка перевернулась на крышу во время обгона автобуса

В результате ДТП у автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

В ночь на 20 февраля в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария. При съезде с моста на проспект Ленина в Красном селе перевернулась легковушка. В сети появились фото с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель автомобиля решил справа обогнать рейсовый автобус. Врезавшись в дорожное ограждение, авто перевернулось на крышу и оказалось впереди автобуса, который не успел затормозить.

В результате ДТП водитель легковушки не пострадал и смог самостоятельно выбраться из машины. У автобуса оказалось разбито лобовое стекло.

Ранее мы писали, что мужчина попал под колеса автобуса на КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб