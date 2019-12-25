На участке проспекта Энгельса установят приподнятые трамвайные остановки

Начальная цена контракта составила более 136 млн рублей.

На участке проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до Луначарского появятся приподнятые посадочные площадки на трамвайных остановках. Как рассказали в пресс-службе КРТИ, город объявил аукцион на поиск подрядчика, чтобы отремонтировать на участке трамвайные пути и заодно модернизировать четыре остановки. Начальная цена контракта составила более 136 млн рублей.

Работы пройдут на участке длиной один километр, подрядчики обновят и восстановят верхнее строение пути и нарушенное благоустройства. Остановки же приподнимут для комфорта маломобильных горожан, в прошлом году такие новшества появились на участке от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса, где установили три остановки.

Ранее мы писали, что движение по Российскому проспекту ограничат до конца января 2021 года.

Фото: Piter.TV