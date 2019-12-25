Движение по Российскому проспекту ограничат до конца января 2021 года

Пешеходам должен быть обеспечен безопасный проход по участкам.

Государственная административно-техническая инспекция рассказала об ограничениях в движении, которые ждут автомобилистов с 6 и 7 ноября в Петербурге.

На несколько месяцев будет ограничено движение транспорта по Российскому проспекту от улицы Коллонтай до Товарищеского проспекта из-за производства работ по реконструкции тепловой сети. Кроме того, будет закрыто движение по безымянному проезду от улицы Коллонтай до Российского проспекта. Ремонт будет идти с 6 ноября 2020 до 23 января 2021.

Также с 06:00 6-го ноября до 06:00 9-го ноября на Большом Сампсониевском проспекте будут прокладывать водопровод. Движение ограничат от улицы Александра Матросова до Кантемировской улицы.

По этому же причине проезд будет ограничен и на набережной реки Фонтанки от Введенского канала до Московского проспекта с 7 ноября до 06:00 10-го ноября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамвайное движение по Выборгскому шоссе закроется на два дня.

Фото: Piter.TV