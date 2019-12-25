Трамвайное движение по Выборгскому шоссе закроется на два дня

Работы на участке начнутся ночью 7 ноября и закончатся ранним утром 9 ноября.

Работы на кабельной сети внесут изменения в движение трамваев по Выборгскому шоссе. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", с 01:00 7 ноября до 05:00 9 ноября проезд транспорта по шоссе будет полностью закрыт.

Трамвай №58 поедет от конечной станции "Проспект Культуры" по привычной трассе до Выборгского шоссе, затем проследует по проспекту Энгельса до конечной "Станция метро "Удельная"".

Также мы сообщали, что проезд по Парашютной улице ограничат до 13 декабря.

Фото: Piter.TV