Горящий грузовик на Энгельса тушили девять человек

Огонь потушили за полчаса

В Выборгском районе утром 8 марта горел грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился у дома номер 173 по проспекту Энгельса, горела большегруз марки "Freightliner". О пожаре очевидцы сообщили примерно в 6:30, на место прибыли две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь потушили в 7:00. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV писал о пожаре на ЗСД, где горящую "Ладу Ларгус" тушила бетономешалка.

Фото: Piter.TV