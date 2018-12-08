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Горящий грузовик на Энгельса тушили девять человек
Сегодня, 12:21
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Rybka123

Горящий грузовик на Энгельса тушили девять человек

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Огонь потушили за полчаса

В Выборгском районе утром 8 марта горел грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился у дома номер 173 по проспекту Энгельса, горела большегруз марки "Freightliner". О пожаре очевидцы сообщили примерно в 6:30, на место прибыли  две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь потушили в 7:00. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV писал о пожаре на ЗСД, где горящую "Ладу Ларгус" тушила бетономешалка.
Фото: Piter.TV 

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Теги: горящий грузовик, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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