На проспекте Энергетиков росгвардейцы задержали пьяного стрелка

У него был изъят аэрозольный пистолет "Тула (А+А)".

В ночь на субботу, 25 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который стрелял из газового пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, около 03:00 сотрудники росгвардии на проспекте Энергетиков задержали 35-летнего мужчину, который выстрелил четыре раза из газового пистолета в другого гражданина.

Очевидцы вызвали наряд, который и задержал дебошира. У него был изъят аэрозольный пистолет "Тула (А+А)". После задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Фото: Piter.tv