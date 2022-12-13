На проспекте Большевиков три пожарные машины тушили балкон

В Невском районе произошел пожар. Сегодня утром, 11 мая, в 12:14 на проспекте Большевиков в доме № 2 вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В однокомнатной отдельной квартире горел балкон на площади 2 кв. метра.
Пресс-служба ГУ МЧС Петербурга
С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. Они справились за полчаса. В 12:41 пожар ликвидирован.
В результате случившегося никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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