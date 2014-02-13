На проспекте Большевиков пожарные утром тушили студенческое общежитие

В жилом здании пламя охватило балкон. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 9 октября, в Невском районе произошел пожар в студенческом общежитии. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На проспекте Большевиков в доме № 13 в одной из комнат вспыхнул балкон. Пламя охватило площадь в 4 "квадрата". Спасатели МЧС эвакуировали жильцов.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть ведомства около 8:42. К тушению привлекли 19 спасателей и 4 единицы спецтехники. Спустя 18 минут пожарные ликвидировали огонь.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина воспламенения.

Известно, что общежитие закреплено за Российским государственным гидрометеорологическим университетом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в трехкомнатной квартире на Боровой улице 20 пожарных тушили пламя.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Денис Юсупов)