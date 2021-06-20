На проспекте Большевиков начали ремонтировать дорогу

С 4 по 21 мая будет действовать ограничение движения.

Сегодня, 4 мая, стартовали дорожные работы на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга. Они будут проходить до начала лета на первом участке, при этом ограничения движения снимут раньше, передают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт проходит на участке проспекта Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта, в том числе и "карман". Так, с 4 по 21 мая будет действовать ограничение движения. В начале июня планируется завершить полное восстановление и благоустройство участка.

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Фото: Piter.tv

