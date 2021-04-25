Видео: на проспекте Большевиков автомобиль влетел в машину полиции

Машина ППС проезжала поперек транспортного потока, включив спецсигналы. Но не все водители увидели полицейский автомобиль.

В воскресенье, 25 апреля, на круговом перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков случилось ДТП с участием полицейской машины. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Водитель автомобиля ППС аккуратно проезжал поперек потока машин, включив специальные сигналы. Все водители затормозили, когда оказались возле машины патруля, но один все-таки не успел и ударил в левый бок служебный автомобиль. Известно, что в аварии никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в утреннем ДТП в Пушкине пострадал один человек: видео.

Видео: Piter.tv