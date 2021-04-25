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В утреннем ДТП в Пушкине пострадал один человек: видео

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Он получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму и ушиб обеих голеней.

Сегодня, 25 апреля, в Пушкинском районе Петербурга произошло страшное ДТП, в котором пострадал один из водителей. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Примерно в 9 часов утра на перекрестке Удаловской и Новодеревенской улиц на большой скорости столкнулись SsangYong Tivoli и Renault Kaptur.

На видео можно заметить, что один из водителей серьезных травм не получил. Что же касается второго шофера, то у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб обеих голеней. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил лисенка на КАД: видео.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, петербург, пушкин, пушкинский район
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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