В утреннем ДТП в Пушкине пострадал один человек: видео

Он получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму и ушиб обеих голеней.

Сегодня, 25 апреля, в Пушкинском районе Петербурга произошло страшное ДТП, в котором пострадал один из водителей. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Примерно в 9 часов утра на перекрестке Удаловской и Новодеревенской улиц на большой скорости столкнулись SsangYong Tivoli и Renault Kaptur.

На видео можно заметить, что один из водителей серьезных травм не получил. Что же касается второго шофера, то у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб обеих голеней.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автомобиль сбил лисенка на КАД: видео.

Видео: Piter.tv