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У петербурженки украли Land Cruiser за 3 млн рублей
Сегодня, 17:46
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Rybka123

У петербурженки украли Land Cruiser за 3 млн рублей

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По факту происшествия проводится проверка.

Накануне, в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные угнали у петербурженки. Об этом сообщат правоохранительные органы.

Как стало известно, в полицию обратилась 29-летняя сотрудница автосалона. Женщина рассказала сотрудникам, что 4 апреля оставила свой автомобиль "Toyota Land Cruiser", припаркованным на улице возле дома номер 8/1 по проспекту Большевиков. Вернувшись к месту, машину она не нашла. Сумма ущерба составляет 3 миллиона рублей. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

Теги: land cruiser, кража авто, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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