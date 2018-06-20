По Невскому проспекту проедет целая колонна автомобилей из частных коллекций и музеев.

В Петербурге пройдет парад ретро-транспорта. Более 200 автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовиков и легковых машин из частных коллекций и музеев проедут по Невскому проспекту 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Жители и гости города смогут увидеть уникальный троллейбус СВАРЗ-ТБЭС, который более 60 лет курсировал по ВДНХ. В Петербург также привезут венгерский "Икарус" 180-й серии. В 70-е годы этот автобус перевозил до 250 человек.

После того как колонна ретро-транспорта проедет по Невскому проспекту, ее припаркуют на Инженерной улице. Все желающие смогут сфотографироваться с понравившимся авто.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут закрыться 200 автостоянок.

Фото: visit-petersburg.ru