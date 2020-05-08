При столкновении двух иномарок на проспекте Александровской Фермы пострадали оба водителя

Автомобилистов госпитализировали с травмами средней тяжести.

Утром 8 мая на проспекте Александровской Фермы столкнулись "Ауди" и "Форд", ДТП произошло около 7.45. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, оба водителя пострадали.

Как выяснилось, "Ауди" выехала на встречную полосу, двигаясь от Софийской улицы к Седова, неудачный маневр привел к жесткой встрече с "Фордом". Известно, что за рулем "Ауди" находился 25-летний мужчина, второй иномаркой управляла 35-летняя женщина. Автомобилистов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, по факту ДТП ведется проверка.

Ранее мы рассказывали, что в массовом ДТП под Гатчиной скончался пожилой мужчина.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД