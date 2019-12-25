На прошлой неделе в Ленобласти насчитали почти 200 новороджённых

В том числе в регионе родилась 1 пара двойняшек.

В Ленобласти за период 20 по 26 февраля зарегистрировано 198 новорождённых младенцев, среди которых – 1 пара двойняшек. Об этом информирует пресс-служба управления регионального ЗАГС.

За неделю в 47-ом регионе появились на свет 115 мальчиков и 83 девочки. Средний возраст матерей составлял от 30 до 34 лет.

Наиболее часто новорождённым выбирали имена Владимир, Анна и София. Самыми необычными за неделю оказались имена Добрыня, Ася и Людмила.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 пар в Ленобласти сыграют свадьбы в красивые мартовские даты.

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