На прошлой неделе Госжилинспекция проверила 133 петербургских домов

По 36 адресам были выявлены нарушения, а это 27% от общего числа проверенных адресов.

С 3 по 9 мая государственные жилищные инспекторы Петербурга проверили 133 многоквартирных домов на качество уборки дворов, контейнерных площадок и лестничных клеток. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Отмечается, что по 36 адресам были выявлены нарушения, а это 27% от общего числа проверенных адресов. Так, хорошие показатели были выявлены в Выборгском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Однако больше всего нарушений специалисты обнаружили в Колпинском, Невском, Курортном и Красногвардейском районах Петербурга.

В основном нарушения возникли из-за несвоевременной уборки контейнерных площадок и вывоза отходов. Также специалисты отметили, что из общего числа 25% проверенных дворов убираются некачественно.

На данный момент в администрации районов уже направили письма о необходимости устранить причины. Которые, в свою очередь, способствуют административным нарушениям.

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Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга; Piter.tv