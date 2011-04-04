ГАТИ выдала разрешение на благоустройство более 50 объектов в Петербурге

Напомним, что проводить работы без согласования ведомства запрещено.

В 2021 году пройдет благоустройство по 239 адресам. Накануне Государственная административно-техническая инспекция выдала 51 ордер, сообщила пресс-служба ведомства.

Работы будут идти в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Заявки на проведение работ направляют администрации районов и муниципальных образований, СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства".

Благоустраивать будут парки и скверы, дворы, новые спортивные и детские площадки, дорожки, уличное освещение. Также в порядок приведут 11 общественных пространств. Среди них — территория, прилегающая к пляжам Нижнего и Среднего Суздальских озер, площадь перед Российской национальной библиотекой, Бестужевский сад и другие.

Завтра в Петербурге пройдет День благоустройства. Принять в нем участие горожан пригласил губернатор.

Фото: Piter.TV