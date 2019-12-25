Скорпион из Италии напугал рабочих на производстве в Стрельне

Паукообразного передадут биологу одного из институтов.

В субботу, 7 марта, стало известно, что на производстве в Стрельне рабочие обнаружили скорпиона в оборудовании из Италии. "Фонтанка" сообщает, что паукообразного отправят биологу одного из институтов.

Известно, что членистоногое находится у одного из рабочих производства. Мужчине стало жалко убивать скорпиона, поэтому он забрал его к себе домой и стал искать хозяина через интернет. Новый хозяин нашелся быстро.

Сейчас "гость" из Италии "ничем не интересуется и "просто сидит в банке". Отмечается, что его укус не опасен для человека.

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Фото: pexels