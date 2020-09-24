На программно-аппаратные комплексы могут распространить IT-льготы по налогам и призыву

В документе перечислили различные льготы, которые предлагается распространить на смежную отрасль.

Парламент Петербурга подготовил обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой распространить различные льготы, предоставленные IT-компаниям, на организации, занимающиеся разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, а также автоматизированных систем управления. В среду, 30 ноября, документ приняли в первом чтении.

В документе перечислили различные льготы, которые предлагается распространить на смежную отрасль. Это нулевая ставка по налогу на прибыль организаций до конца 2024 года, льготный тариф по страховым взносам, освобождение от НДС по ряду операций, льготные кредиты под 3%, а также отсрочка от призыва и льготная ипотека для сотрудников.

Ранее изменения в законе о почётных гражданах окончательно одобрили в Петербурге. Парламентарии ввели ограничение на присвоение звания только 10-ти гражданам за созыв.

Фото: Piter.tv

