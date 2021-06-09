Фонд развития промышленности Петербурга получил 2 млрд рублей на программы льготного кредитования

В Фонде разработаны 13 программ поддержки.

Губернатор Петербурга подписал постановление о выделении 2 млрд рублей Фонду развития промышленности Санкт-Петербурга. Деньги пойдут на выдачу льготных займов промышленным предприятиям города. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, средства позволят Фонду повысить уровень импортонезависимости отечественной промышленности.

Разработанные меры позволят поддержать компании, которые столкнулись с трудностями из-за нарушенных логистических цепочек или вынуждены искать замену импортным комплектующим. При этом мы нацелены на развитие именно собственного производства, которое позволит заместить иностранные изделия. Александр Беглов.

В администрации Петербурга отметили, что помимо действующих 10 программ Фонда дополнительно разработаны еще три для поддержки проектов импортозамещения. Среди них, например, займы на технологическое присоединение в размере от 50 до 300 млн рублей на срок до 5 лет. Деньги должны идти на оплату подключения объектов промышленной инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения. Также власти решили давать займы системообразующим предприятиям Петербурга на покупку комплектующих изделий — в размере от 5 до 50 млн рублей под 5% годовых на срок до 1 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что продовольственный фонд Петербурга получит почти 200 млн на покупку зерна.

Фото: Piter.tv