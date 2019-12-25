Продовольственный фонд Петербурга получит почти 200 млн на покупку зерна

В Смольном решили выделить субсидию СПб ГУП "Продовольственный фонд" в размере 198,4 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Деньги пойдут на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы города, а также затрат на поддержание этих запасов и обслуживание, страхование регионального продовольственного фонда.
Запасы "Продовольственного фонда" составляют 40 тысяч тонн зерна. Он является крупнейшим представителем зернового рынка Петербурга наряду с комбинатом им.Кирова и Петербургским мельничным комбинатом.
Благодаря тому, что фонд продолжает работу, удается избежать монополизации рынка и взрывного роста цен на муку и хлеб.
В период пандемии, как и сегодня, ситуация с обеспечением города хлебопродуктами у нас стабильная.
Александр Беглов.
Фонд работает уже 20 лет.
Оперативный штаб контролирует наличие запасов продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости. Также ведется мониторинг цен.
Ранее в Смольном рассказали, куда жаловаться на повышение цен на лекарства.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все