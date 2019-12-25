  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Продовольственный фонд Петербурга получит почти 200 млн на покупку зерна
Сегодня, 16:59
38
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Продовольственный фонд Петербурга получит почти 200 млн на покупку зерна

0 0

В Смольном решили выделить субсидию СПб ГУП "Продовольственный фонд" в размере 198,4 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Деньги пойдут на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы города, а также затрат на поддержание этих запасов и обслуживание, страхование  регионального продовольственного фонда.

Запасы "Продовольственного фонда" составляют 40 тысяч тонн зерна. Он является крупнейшим представителем зернового рынка Петербурга наряду с комбинатом им.Кирова и Петербургским мельничным комбинатом. 

Благодаря тому, что фонд продолжает работу, удается избежать монополизации рынка и взрывного роста цен на муку и хлеб. 

В период пандемии, как и сегодня, ситуация с обеспечением города хлебопродуктами у нас стабильная.

Александр Беглов.

Фонд работает уже 20 лет. 

Оперативный штаб контролирует наличие запасов продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости. Также ведется мониторинг цен. 

Ранее в Смольном рассказали, куда жаловаться на повышение цен на лекарства. 

Фото: Pixabay

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии