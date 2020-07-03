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На проезжую часть в Сертолово выехали танки

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Местные жители не рады близкому соседству.

Автомобилисты Сертолово недовольны близким соседством танков с ближайшего полигона. Многотонные машины наезжают гусеницами на проезжую часть и мешают проезду "легковушек". На очередной выезд танков пожаловался местный житель в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", выложив видеозапись происходящего.

 Танк тащит какую-то самоходку. За ней едет машина, а сзади - еще два танка. Так что, у нас в Сертолово это - вообще нормальное явление.

отметил автор поста

Комментаторы также подняли волну возмущения.  Один из пользователей определил модель танка – Т72.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти двух рабочих засыпало камнями и землей при обрушении колодца.

Фото:  ВКонтакте / unreleased_dtp

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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