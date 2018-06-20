В пригород Петербурга можно поехать по "Дачному" билету

Новый абонемент "Дачный" будет действовать с 26 апреля по 30 сентября в течение месяца по пятницам, субботам и воскресеньям.

Для пассажиров Октябрьской железной дороги в конце апреля появится новый абонементный билет "Дачный". Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Новый абонемент "Дачный" будет действовать с 26 апреля по 30 сентября. Этот абонемент будет ориентирован на пассажиропоток выходного дня. Билет "Дачный" будет действителен в течение месяца по пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздничным дням. Этим же билетом можно будет "расплатиться" за день до праздника и день после него.

Абонемент можно использовать только на некоторых маршрутах. Ознакомиться с полным перечнем маршрутов можно на официальном сайте ОЖД.

Ранее на Piter.TV: Ущерб от хищений имущества ОЖД составил 5,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV​​​​​​​